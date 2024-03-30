Erdoğan'dan seçim açıklaması: 'Milletimizin sandıktan çıkan iradesine elbette saygılıyız'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, propaganda yasağından önceki son mitingini İstanbul Güngören'de Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'la birlikte gerçekleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Erdoğan, kentin kaderine terk edildiğini söyleyerek, "İstanbul'u sel alıyor, İstanbul'un belediye başkanı İsviçre'de, tatilde. 'Benim de tatil yapma hakkım yok mu?' diyor. Var, sana bir daha dönmemek üzere benim milleti tatil izni verecek" dedi.

"Milletimizin sandıktan çıkan iradesine elbette saygılıyız" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: "Ama hiç kimsenin de şehirlerinin 5 yılının daha çalınmasına rıza göstermeyeceğine inanıyoruz."

"AMAN YARIN SANDIKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM"

Murat Kurum ise mitinge katılanların "Murat Ağabey, Ekrem'i tatile gönder" şeklindeki sloganları üzerine, "Yarın onun süresiz tatilinin başlayacağı gün. İnşallah birini süresiz tatile göndereceğiz. Eş genel başkan da genel başkanlığı bırakacak. Hiç merak etmeyin, sabredin. Onlar her türlü manipülasyonu yapacaklar. Aman yarın sandıklarımıza sahip çıkalım. Sakın sandıkları terk etmeyin" ifadelerini kullandı.