TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: 'İnandığınıza oy vermek en anlamlı protestodur'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 31 Mart seçimlerine yönelik olarak toplumun geniş kesiminin çaresizlik ve güvensizlik duygusu içinde olduğuna işaret ederek bu nedenle çok sayıda kişinin protesto amacıyla oy kullanmama eğilimi içinde olduğuna dikkat çekti.

Okuyan, anlamlı bir protesto için yurttaşları inandığı ve beğendiği oy partiye oy vermeye çağırdı.

Okuyan’ın paylaşımı şöyle:

“Geniş bir kesim kendisini aldatılmış, çaresiz hissediyor. Parlamentodaki partilere güvenmiyor. Protesto amacıyla sandığa gitmemeyi düşünen çok kişi var. Oysa yarın sandığa gitmemek protesto değil, ilgisizlik ve kabullenmişlik anlamına gelecek. İnandığınıza, beğendiğinize oy vermek en anlamlı protestodur.”