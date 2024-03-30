Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum için İstanbul'da: "Bakanlıktan aldım belediye başkanı adayı yaptım, belediyeciliği en iyi biz biliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere 1 gün kala Murat Kurum'a oy istemek için Arnavutköy'de yurttaşlarla buluştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum için İstanbul'da: "Bakanlıktan aldım belediye başkanı adayı yaptım, belediyeciliği en iyi biz biliriz"

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul adayı Murat Kurum için bir kez daha İstanbul’da sahaya çıktı.

Arnavutköy’de yurttaşlara seslenen Erdoğan, "Siz bizi bahtiyar ettiniz, bize sahip çıktınız. Rabbim de sizlerin yüzünü güldürsün. Oy oranları aramızdaki muhabbetin göstergesi değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk demektir. Bundan sonra da sizlerin güvenine layık olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Eve gittiğinizde eşi, dostu, arkadaşı tek tek aramanızı istiyorum. Ardından 31 Mart'ın önemini anlatacağız. Bu dostlarımızın da sandığa gitmesini sağlayacağız. Vizyonsuz adaylara oy vererek oylarını heba etmemeleri gerektiğini izah edeceğiz. İstanbul'un CHP'nin algı belediyeciliğiyle bir 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadığını anlatacağız.

Bu Arnavutköy'ü belli bir seviyeye bu kardeşiniz getirdi. Bu adımları biz attık. Belediyecilik nedir biz biliriz. Şimdi de buraya bir bakan arkadaşımı İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı olarak gönderdik. İşi bileni göndereceksin dedik. Yarın akşam Murat kardeşimi tercih ettiğimiz anda pazartesi gününden itibaren İstanbul başka bir güne açılacak. Fatih'in emaneti bu şehre sahip çıkmanızı bekliyorum.

'İSTANBUL'UN BELEDİYE BAŞKANI MEYDANDA YOK'

Kimi insan iş yapar, kimisi de sadece laf üstüne laf koyar. Kimileri de kayak yapmaya İsviçre'ye gider. İstanbul'u sel alır. İstanbul'un belediye başkanı meydanda yok. Kimi insan eser üretir, kimisi de polemik peşinde koşar.

Kastamonu'da sel oldu Murat Kurum çizmeleriyle oradaydı, deprem oldu Murat Kurum çizmeleriyle oradaydı. Bunlar neredeydi? Ara da bul. 81 vilayetimizin tamamına mührümüzü vurmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

(Murat Kurum hakkında) Bakanlıktan aldım, belediye başkanı adayı yaptım... Niye? Belediyeciliği en iyi biz biliriz."

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP Murat Kurum
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