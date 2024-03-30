İYİ Parti'den istifa eden 62 kişi CHP'ye geçti

Partiye katılan üyelerin rozetlerini CHP Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy ve İlçe Başkanı Ümit Kutlu taktı.

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İYİ Parti'den istifa eden 62 kişi CHP'ye geçti

Hatay'ın Antakya ilçesinde İYİ Parti'den istifa eden 62 üye, CHP’ye katıldı.

Aralarında İl Başkan Yardımcısı Murat Döger, İlçe Başkan Yardımcısı Yücel Dönmez, Karaali Mahalle Temsilcisi Sabahattin Kızıltepe, Ekinci Mahalle Temsilcisi Semir Doğru, Güzelburç Mahalle Temsilcisi Davut Amıklı, Kuzeytepe Temsilcisi Yusuf Durmuş'un da olduğu 62 kişi, İYİ Parti’den istifa ederek yapılan törenle CHP’ye katıldı.

Partiye katılan yeni üyelerin rozetleri CHP Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy ve İlçe Başkanı Ümit Kutlu tarafından takıldı.

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