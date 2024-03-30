İBB Başkanı İmamoğlu: "İsrafa nasıl dur dediysek, İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, propaganda sürecinin son gününde Adalar'da açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz" dedi.

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İBB Başkanı İmamoğlu: "İsrafa nasıl dur dediysek, İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlere 1 gün kala Adalar'da yurttaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, partisinin Adalar adayı Ali Ercan Akpolat için destek isteyerek "5 yıl boyunca israfa adalete nasıl dur dediysek, İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e hizmetleri için teşekkür eden İmamoğlu, "Değerli Adalar Belediye Başkanımız Erdem Gül'e teşekkür ediyoruz. Deneyimlerini yeni başkanımıza aktaracağından şüphe duymuyoruz" diye konuştu.

CHP’nin Adalar adayı Ali Ercan Akpolat için destek isteyen İmamoğlu, ‘doğru kişiyi seçmeleri durumunda İstanbul'un daha çok yeşil alan, daha çok metro kazanacağını, dar gelirliye daha fazla destek ulaşacağını belirtti.

İmamoğlu konuşmasında ayrıca liyakat vurgusu yaptı.

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