Roman seçmene seslendi: Erdoğan Trakya illerinden oy patlaması istedi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Roman vatandaşlardan oy isteyerek, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde partisi için bir oy patlaması yaşanması talebinde bulundu. Erdoğan, yaşanacak bir oy patlamasının da ‘kibirli tiplere’ yanıt olacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığındaki "Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı"na telefonla katılan Erdoğan, "Roman kardeşlerim kendilerini vatandaş yerine koymayanlara sandıklarda en güzel cevabı verecek. Gerek Edirne gerek Tekirdağ gerekse Kırklareli'nde böyle bir patlamanın olması o kibirli tiplere en güzel cevap olacaktır" diye konuştu.

ROMAN SEÇMENE HİTAP ETTİ

Roman seçmene hitap eden Erdoğan, "Roman kardeşlerimizin ne kadar kararlı durduklarının haberlerini bu süreç içinde aldım. Pazar günü sandıklara gideceğiz, inanıyorum ki Roman kardeşlerim sandıkları patlatacak" dedi.

Erdoğan sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Roman kardeşlerim kendilerini vatandaş yerine koymayanlara sandıklarda en güzel cevabı verecek. Gerek Edirne gerek Tekirdağ gerekse Kırklareli'nde böyle bir patlamanın olması o kibirli tiplere en güzel cevap olacaktır."