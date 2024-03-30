Yeniden Refah'ta neler oluyor? Fatih Erbakan ile Mehmet Altınöz arasında 'adaylıktan çekilme krizi' yaşandığı iddia edildi

Seçime 1 gün kala Yeniden Refah Partisi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Genel Başkan Fatih Erbakan ile İstanbul adayı Mehmet Altınöz arasında adaylıktan çekilme krizi yaşandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar cephesinden birçok isim Yeniden Refah’ı “Cumhur İttifakı’na kaybettirmeye çalışıyor” diyerek suçladı.

Yeniden Refah’ın İstanbul milletvekili Suat Pamukçu, bu kararın ardından partisinden istifa ederek AKP’ye katıldı.

Son olarak, kulislerden gelen bilgilere göre, Fatih Erbakan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Mehmet Altınöz’e çekilme teklifi yaptığı ancak Altınöz’ün bunu reddettiği iddia edildi. Bu durumun ise parti içinde gerilimi daha da artırdığı söyleniyor.

ERBAKAN ÇEKİLME ŞARTLARINI AÇIKLAMIŞTI

Erbakan, geçen gün yaptığı açıklamada İstanbul adayı Mehmet Altınöz’ü çekme şartlarını açıklamıştı.

Erbakan, açıklamasında, “Bütün bunlara rağmen Hatay’dan sesleniyoruz. Ey troller, bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail’le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail’e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya’da İsrail’i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü’nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkardığını ilan etsin, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız” ifadelerini kullanmıştı.

ALTINÖZ: ÇEKİLME SÖZ KONUSU DEĞİL

Altınöz de Beykoz Kanlıca’da seçim çalışmaları kapsamında esnaflarla bir araya gelmiş ve adaylıktan çekilmeyeceğini bir kez daha ifade etmişti.

Altınöz açıklamasında, “Genel Başkanımız ne şekilde düşünür ve talimat verirse biz de o talimatı yerine getiririz. Ama şu anda biz yine kampanyamızı devam ettiriyoruz. Bizim için herhangi bir çekilme söz konusu değil. Özellikle son 15 gündür adaylığımızla alakalı mali konular ile adaylıktan çekileceğimize ilişkin dedikoduları kesinlikle reddediyorum. Bu iddiaları ortaya atanlar ispat etmek durumundadır. İddialarını ispat edemezlerse müfteridirler, ahlaksızdırlar. Kesinlikle çekilmeyeceğiz, devam edeceğiz. Herhangi bir anlaşma şu anda söz konusu değil. Biz çalışmalarımıza yine bugün de hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yarın da devam edeceğiz. Son saatler kalana dek halkımızla buluşacağız. Teşkilatımızla sahada çalışmalarımız devam edecek inşallah" demişti.