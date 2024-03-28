Fatih Erbakan'dan seçime sayılı günler kala kritik açıklama: Şartlarımız belli

Erbakan, 'Milli Görüş'ün başka partiye kazandırmak için seçime girmeyeceğini' vurgulayarak, iktidarın partisinin sundukları şartları yerine getirirmesi şartıyla İstanbul adaylarını çekeceklerini net bir dille söyledi.

'Şartlarımızı Yerine Getirirseniz İstanbul Adayımızı Çekeriz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Ey troller, bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail’le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail’e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya’da İsrail’i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü’nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkardığını ilan etsin, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız" dedi.

'Kimseye Kazandıralım Diye Seçime Girmedik'

Erbakan, Yeniden Refah'ın İstanbul'da CHP'ye neden kazandırdığı konusunda açıklamalarda bulundu.

Kendisinin ve partisinin milletin derdine derman olmayı, maddi ve manevi kalkınmayı gerçekleştirmeyi, belediyelerde ahlaklı belediyecilik dönemini başlatmayı ve milletin kurtuluşuna vesile olmayı hedeflediğini belirten Erbakan, ayrıca, yaşanabilir bir Türkiye ve adil bir dünya vizyonuyla hareket ettiklerini ve heykelci, rantçı belediyecilikten milleti kurtarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Erbakan, seçimlere girmelerinin nedeninin, Milli Görüş belediyeciliği ile Türkiye'yi ahlaklı belediyecilikle tanıştırmak olduğunu ifade etti ve seçimlere kazandırmak veya kaydettirmek gibi bir amacı olmadığını belirtti.