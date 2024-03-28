Cemil Tugay, İzmir'in su sorununu nasıl çözeceğini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir'in su ihtiyacı ile ilgili projelerini anlattı.

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Cemil Tugay, İzmir'in su sorununu nasıl çözeceğini açıkladı

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) tarafından düzenlenen “Esnaf Buluşması”na katılan Tugay, İzmir'in su sorununu çözecek projeyi açıkladı.

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Esnafın, daha önce indirimli su kullandığını ancak bu indirimin kaldırıldığını belirtmesi üzerine Cemil Tugay, şunları söyledi:

“En pahalı suyu İzmir değil Manisa kullanıyor. Ama isterim ki İzmir en uygun suyu sağlasın. Kayıp kaçakları önleyerek, enerji verimliliğini sağlayarak, personel düzenlemesiyle su maliyeti azalır. En önemlisi suyu yer altından değil yer üstünden sağlamak. Su sağlama konusunda asıl görevli DSİ. Manisa’dan Gördes’ten sağlanacak su kaynaklarıyla İzmir’in su sorunu ortadan kalkacak. Bu bilince sahip olmalıyız. Göreve başlar başlamaz esnafımıza özel bir indirim başlatacağım. Gördes Barajı'nda şu an su tutulamıyor. Biz göreve geldiğimiz zaman yakın çevresindeki 2 barajdan su getireceğiz. İleri süreçte yapacağımız çalışmalarla da musluktan açınca rahatça içeceğimiz, tadı güzel suyumuz olacak”

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