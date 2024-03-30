Depremzedeler geçmiş faturalarla boğuşurken, şirkete borç erteleme hakkı! Karına kar kattı

Depremlerin ardından depremzedelere aylar öncesinin faturaları gönderilirken, deprem bölgesindeki kentlere elektrik sağlayan şirketin avans ödemesi bir kez daha ertelendi.

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Depremzedeler geçmiş faturalarla boğuşurken, şirkete borç erteleme hakkı! Karına kar kattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar henüz tam olarak sarılamamışken, depremzedelerin geçmiş faturalarının gönderilmeye başlandığı haberleri gündeme geldi. Ancak, deprem bölgesinde bulunan Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Hatay kentlerinde elektrik dağıtımı yapan Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi’nin avans ödemelerine bir erteleme daha geldi.

Birgün’den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca (EPDK) 29 Mart’ta alınan karar kapsamında ise elektrik dağıtım şirketlerine sağlanan ayrıcalıklara bir yenisi daha eklendi. 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremler nedeniyle Mayıs 2023’te avans ödemeleri ertelenen şirketlere bir erteleme de 29 Mart 2024 tarihli karar ile geldi.

BÜYÜK KAR SAĞLADI

Borç erteleme avantajından faydalandırılan şirketlerden birisi olan Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi’nin depremin ardından elde ettiği net kârı da dikkatleri çekti. Depremin vurduğu Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Hatay kentlerinde elektrik dağıtımı yapan Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi’nin Ocak-Eylül 2023 dönemine ait net kârı, 4 milyar 670 milyon 93 bin TL olarak hesaplandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun borç erteleme kararı aldığı, “Ödenecek kâr payı avansı tutarı” ise şirketin mali kayıtlarına, 450 milyon TL olarak yansıdı.

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Kahramanmaraş Hatay Deprem Gaziantep
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