Seçim yayın yasağı başladı

Türkiye'de 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan 'Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik olarak yayın yasağı başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenecek saate kadar sürecek olan yayın yasağı kapsamında, televizyon, radyo ve diğer yayın organları siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak.

Siyasi partilerin miting yayınları ise yarın akşam 18.00'e kadar yapılabilecek. Bu süreçte, seçimle ilgili her türlü yayının yayın yasağı kapsamına girecek: