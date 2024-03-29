Akşener, Erdoğan'a yine emekliler üzerinden yüklendi

Seçim çalışmalarına Çankırı Merkez’de sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, buradaki ziyaretlerinin ardından Çorum’da iftar programına katıldı. Akşener, iftar programında yaptığı açıklamalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yine emekliler üzerinden yüklendi.

'Milletimiz İnşallah 2028'de İYİ Parti'yi İktidara Getirecek'

Belediye başkanlıklarının ve belediye meclis üyeliklerinin alınmasının önemine dikkati çeken Akşener; “Biz bu seçimden İYİ Parti olarak milletimizin tartısından hakikaten gönül rahatlığıyla çıktığımızda; bütün gençler, bütün kadınlar, bütün emekliler, bütün çiftçiler, bütün köylüler, bütün atanamayan öğretmenler, bütün mülakatzedeler, hakları yenen gençlerimizin her biri görecek ki, esnafımız görecek ki muhalefet nasıl yapılırmış. Muhalefet nasıl milletin sesi olur ve iktidarı nasıl sizin haklarınızı vermeye, size hizmet etmeye mecbur bırakırmış. Bütün milletimiz bunu görecek ve inşallah 2028’de de İYİ Parti’yi iktidar edecek” ifadelerini kullandı.

'Suriyelilere Para Buluyorsun Arkadaş Emekliye de Bulacaksın'

Akşener, İYİ Parti olarak EYT’nin gündeme alınmasına ve çözülmesine katkıda bulunduklarını hatırlatarak konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Bu esnaf gezilerinin esas unsuru benim için milletin velinimet olduğunu ben başta olmak üzere bütün siyasilere duyurmaktı. Çünkü esnaf dükkânlarında müşteri velinimettir. Müşteriyi memnun etmek sizin için önemlidir, doğru mu? İşte siyasette de seçmen budur ama siyaset esnafı seçmenin velinimet olduğunu, milletimizin velinimet olduğunu unuttu ve unutturdu. Onun için de her konuda çırak çıkıyorsunuz. Diyorlar ki 'para yok.' Suriyelilere para buluyorsun arkadaş, Afganlara para buluyorsun arkadaş, Türkiye'yi soyanların vergilerini ortadan kaldırmaya para buluyorsun arkadaş. Emekliye de vereceksin, öğretmeni de tayin edeceksin, mülakatı da kaldıracaksın. Benim için esas olan millettir, milletin velinimet olmasıdır. Oy verenin de, vermeyenin de o önemi hissetmesidir.”