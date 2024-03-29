Babacan'dan iktidara 'sağlık sistemi' eleştirisi: Sorunların kökünde kötü yönetim var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partinin resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, iktidarı 'sağlık sistemi' üzerinden eleştirdi.

Babacan'dan iktidara 'sağlık sistemi' eleştirisi: Sorunların kökünde kötü yönetim var

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmalarına Bitlis'te devam etti. Gittiği il ve ilçelerde vatandaşla yakın temaslarda bulunan Babacan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor' açıklamasına ilişkin yaptığı konuşmayla gündem olmuştu.

Babacan, bu kez iktidarı sağlık sisteminde yaşanan sıkıntılar üzerinden hedef aldı.

'Sorunların Kökünde Kötü Yönetim Var'

Deva Partisi'nin resmi X hesabından paylaşımda bulunana Babacan: “Bir zamanlar vatandaşlarımız devletin sağlık hizmetlerinden memnundu. Ama son 4-5 yıldır orada da çok hızlı bir gerileme var. Randevu kuyrukları, doktorlara ulaşamamak… Bir yandan MR cihazları boş durur, bir yandan 3 ay, 6 ay sonraya gün alırsınız. Gerçekten şu andaki yaşadığımız sorunların kökünde kötü yönetim var.” ifadelerini kullandı.

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