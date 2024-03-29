Bakan Fidan'dan iş dünyası buluşmasında dikkat çeken çıkış

Dışişleri Bakanı Fidan, İzmir'deki temasları kapsamında, İzmir Ticaret Odası’nın ‘iş dünyası buluşmasına’ katıldı. Fidan burada yaptığı açıklamada terörle mücadelede gelinen noktayı açıkladı.

"Ülkemiz için olsun, bölgemiz için olsun, güvenliğe temel tehdit, terörizmdir" ifadelerini kullanan Bakan Fidan, "Terörist örgütlerle mücadelemizde eşi benzeri olmayan bir seviyeye ulaştık. Bu başarının üç temel unsuru var: Güçlü siyasi liderlik; milli stratejik kabiliyetlerimiz; ve başta Irak olmak üzere komşularımızla yeni ve yapıcı bir angajman süreci. Geldiğimiz bu kritik safhada, terörün kökünü tamamen kurutmaya kararlıyız. Gerçekleşmesi için büyük destek verdiğimiz Irak’ın Kalkınma Yolu ve Orta Koridor gibi projelerle, bölgesel ve küresel bağlantısallığı tahkim ediyoruz. Enerji güvenliğimizi de sağlama alıyoruz. Bunu yaparken, ortaklarımızla karşılıklı çıkarların korunmasını ve bölgesel işbirliğini teşvik eden bir anlayışı benimsiyoruz.” dedi.

'ABD ve AB'den Kalkınma Çabalarımıza Yapıcı Yaklaşım Bekliyoruz'

Türkiye’nin hedefinin açık, bu hedefe giden stratejilerin ise sonuç odaklı olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, “Başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere müttefik ve ortaklarımızın, barışın tesisi ve bölgesel kalkınma yolundaki çabalarımıza, yapıcı katkı vermelerini bekliyoruz. Maalesef, bu stratejik yaklaşımı çoğu zaman göremiyoruz. Türkiye’ye bakışlarında, sığ ve günlük siyasi tartışmaların, ön yargıların hala baskın çıkabildiğine şahit oluyoruz. ABD ve AB ülkeleri ile bahsettiğim önyargılara rağmen, ekonomik ilişkilerimizi arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada, ticaret hacmimizin ve doğrudan yatırımların arttırılması ön plana çıkıyor. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması konularında diplomatik çalışmalarımıza da hız verdik” dedi.