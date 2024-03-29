İmamoğlu'ndan son miting: 2019 yılındaki iptal edilen seçimi hatırlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim mitinglerinin kapanışını Sultanbeyli’de akşam iftardan sonra yaptı. İmamoğlu burada yaptığı açıklamada iptal edilen seçimi hatırlattı.

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İmamoğlu'ndan son miting: 2019 yılındaki iptal edilen seçimi hatırlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, seçim mitinglerinin kapanışını Sultanbeyli’de akşam iftardan sonra yaptı.

İmamoğlu, burada otobüsün üzerinde binlerce kişiye yaptığı konuşmada 2019’daki seçim tekrarını hatırlattı.

İmamoğlu konuşmasında, “Ben kolları Beylikdüzü’nde değil, seçimin iptal edildiği akşam Sultanbeyli’de orucumu açarken iftar saatinde sıvadım” ifadelerini kullandı.

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