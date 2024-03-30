CHP lideri Özgür Özel İzmir'de: "Yarın büyük bir zafer kazanacağız"

Yerel seçimlere 1 gün kala İzmir’de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yarın büyük bir zafer kazanacağız. 1 Nisan'da Türkiye demokrasisi çok önemli bir güne adım atacak" ifadelerini kullandı.

Yerel seçim öncesi son ziyaretlerini yapan Özel, İzmir Balçova Belediyesi’ni ziyaret etti. Özel, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Yarın sandıklar açıldığında İzmir'in güneşi sandıklara gelsin" ifadeleriyle sözlerine başlayan Özel, partiler arasında kurulamayan ittifakın seçmen nezdinde kurulduğunu söyledi.

Özel açıklamasında şunları kaydetti:

"Yarın büyük bir zafer kazanacağız. Çok umutluyuz. Geçmişte büyük ittifaklarla sağladığımız başarıyı seçmenin vicdanıyla ve 'Türkiye İttifakı' ile başaracağız. Demokrasi hep birilerinin, kendisine ve yandaşlarına kazandırmak; emekçilerin, emeklilerin süründürülmesi değildir. Ben veya herhangi bir adayım bir kişinin bile kalbini kırdıysa özür dileriz. 1 Nisan'da Türkiye demokrasisi çok önemli bir güne adım atacak."

"DEVLETLE 'TÜRKİYE İTTİFAKI' YARIŞIYOR" DEDİ

Seçim kampanyaları dönemindeki eşitsizliklere dikkat çeken Özel, “Türkiye'de bir partiyi devlet olarak gören anlayış olduğu müddetçe adil bir seçime ortamından bahsedemezsiniz” diyerek şöyle devam etti:

“Devletin bütün imkânları bir parti için seferber edildi. Siyaset yapmayacakları söylenen bakanları siyasete karıştılar. Türkiye'nin her yerinde adaylarımız kendi özgüçleriyle mücadele etti. Devletle millet ne zaman yarıştıysa millet kazanmıştır. Bugün devletle 'Türkiye İttifakı' yarışıyor."