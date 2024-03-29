Erdoğan'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması: Tüm binalar yenilenecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen İstanbul depremine hazırlık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önümüzdeki 5 yılda İstanbul'daki tüm binalar yenilenecek" dedi.

Erdoğan'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması: Tüm binalar yenilenecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Sultanbeyli Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

Beklenen İstanbul depremine hazırlık sürecine ilişkin konuşan Erdoğan, "Önümüzdeki 5 yılda İstanbul'daki tüm binalar yenilenecek. 5 yılda 650 bin konut yenilenmiş olacak" dedi.

"RAYLI SİSTEM UZUNLUĞUNU BİN KİLOMETREYE ÇIKARACAĞIZ"

İstanbul'un trafik sorununa ilişkin de konuşan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Erdoğan'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması: Tüm binalar yenilenecek! - Resim : 1

"Emniyetteki arkadaşlara sordum. Aldığım rakam 40 bin kişi buradan. İstanbul'un ikinci gündemi artık hayatı çekilmez hale getiren trafiktir. Otobüs, metrobüsler olarak Sultanbeyli yeni bir döneme girecek. İstanbul tam bir çile haline geldi. Mevcut yönetim metro hatlarını bile yapamadı. Çekmeköy metrosunu durak sayılarını azaltarak açtılar. Bizim dönemimizde başlayan metro hatlarını bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Hafriyat alanına çevirdikleri metro alanlarını saymıyorum. İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu bin kilometreye çıkaracağız."

Kaynak: Gerçek Gündem

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