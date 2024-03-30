Murat Kurum'dan beklenen İstanbul depremine ilişkin açıklama: Kentsel dönüşüm kesinlikle yapılmalı!

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, TRT Haber'e konuk oldu.

Anket açıklaması yapan araştırma şirketlerini eleştiren Kurum, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de 'kazanacağız' diyorlardı, ne oldu? O anket firmalarını 31 Mart akşamı milletimiz görecek. Artık TV’lere, sokağa çıkacak halleri kalmayacak" dedi.

"ŞİMDİ DE EMİNİM"

Kampanya sürecinde vatandaşın ihtiyaçlarını dinlediğini belirten Kurum, "İstanbul vizyonumuzu ortaya koyduk. 'Ulaşılabilir İstanbul', 'Risksiz İstanbul' ve 'Eşsiz İstanbul'. İstanbul'da 1 Nisan itibariyle neler yapmak istediğimizi paylaştık. Güzel bir süreç yürüttük. İstanbul’a ilişkin 5 yıllık süreçte neler yapmak istediğimizi anlattım. İstanbul’un sorunları var ve vatandaşımız da çözümleri duymak istiyor. İstanbul'’un 31 Mart’ta sandığa gittiğinde tavrını eserden yana kullanacağına eminim. İlk gün de buna emindim, şimdi de eminim" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019’da verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen Kurum, "230 kilometre metro sözü verdi, 17,88 kilometre yaptı" dedi.

1 Nisan sabahından itibaren projelerine başlayacağını belirten Murat Kurum, "Mal beyanı yaptık. Nasıl olur da mal varlığı açıklandıktan sonra 3 gün sonra 1,5 milyar TL artar? Malınız varsa vardır, neden gizleme gayreti içerisine girersiniz? Biz 5 sene afetlerde, depremlerde milletin evlerini yapmak için çalışırken, bunlar İstanbul’da kendi geleceğini inşa etmek için Boğaz’a nazır villalar yapmışlar. Bir il binasını alamayan zihniyetten bahsediyoruz. Kendilerine yakın gazeteciler söylüyor. Sen il binasını alamazken böylesine bir şehri nasıl yöneteceksin? Verdiğin vaatleri hatırlamazken, nasıl olur da aynı vaatleri tekrar verirsin. Hiç mi utanma yok? Dönün bir aynaya bakın. Bunları seçim sürecinde hiç konuşmadılar. 230 kilometre metro sözü verdi 17,88 kilometre yaptı. Bir aday gelecek 1 Nisan’dan itibaren yapacağı uygulamaları çalışacak ve gelir gelmez kazmayı vuracak. Biz bu haldeyiz. Bütün projelerimizin kaynaklarıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Takvim dahilinde bu işleri teker teker bitireceğiz" diye konuştu.

DEPREM SORUNU

İstanbul'un depreme hazır hale gelebilmesi için kentsel dönüşümün kesinlikle yapılması gerektiğini belirten Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"15 Nisan'da 'Yarısı Bizden' için başvuruları alacağız. Başvuru süreci de bir ay sürecek. Başvuru sonrasında acil öncelikli olanlardan 6 ay içinde 20 bin konut başlayacak. İlk yıl 60 bin konutunu yapımına başlayacağız. 250 bin konut. Vatandaşımız planı bekliyor. Yüzde 25-30 imar kaybını karşılayacağız. İBB Meclisi’nden de geçecek. Vatandaşımız ne istiyorsa, bilimin ışığında ne gerekiyorsa onu yapacağız. Vatandaşımızın deprem korkusuyla yaşamasını mı bekleyeceğiz? Aynı yerinde, aynı metrekarede yapma imkanı vereceğiz. 100 bin sosyal konut için de 39 ilçede başlayacağız. İlk 6 ayda 20 bin konut başlayacak ve 18 ayda bitecek."

Kaynak: Gerçek Gündem