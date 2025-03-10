DEM Parti Heyetinin İkinci Tur Ziyaretleri Başladı

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından siyasi partilere gerçekleştireceği 2. tur ziyaretlerine bugün başlıyor. EMEP, CHP ve DEVA Partisi'yle görüşme gerçekleştirilecek.

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DEM Parti Heyetinin İkinci Tur Ziyaretleri Başladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte son olarak terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı. İmralı'yla ilk temasların ardından siyasi partileri ziyaret eden DEM Parti heyeti, bugün ikinci tur ziyaretlerine başlıyor.

GÖRÜŞME TAKVİMİ

DEM Parti heyeti bugün ilk olarak saat 10.00'da EMEP'le Meclis'te görüşecek. Ardından saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'ne gidecek DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelecek. Saat 16.30'da ise Deva Patisi Genel Merkezi'nde DEVA Partisi'yle görüşme gerçekleştirilecek.

EMEP'LE GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından Tuncer Bakırhan açıklama yaptı. Bakırhan, "Emek Partisi sürecin barış sürecine dönüşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Bundan sonra da bu süreçteki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız. Bu çağrının yerine ulaşması için daha güçlü bir iş birliğine ihtiyaç vardır. Çare demokrasidir, barıştır." dedi.

EMEP'LE GÖRÜŞME BAŞLADI

DEM Parti, bugün ilk görüşmeyi EMEP'le yapıyor. Saat 10.00'da başlayan görüşme sürüyor.

DEM Parti heyetini EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, EMEP MDK üyesi Şükran Doğan heyeti karşıladı.

DEM Parti Heyetinin İkinci Tur Ziyaretleri Başladı - Resim : 1

DEM Parti Heyetinin İkinci Tur Ziyaretleri Başladı - Resim : 2

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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DEM Parti CHP DEVA Partisi Abdullah Öcalan
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