Davutoğlu: Bekle Erdoğan, bekle, hakettiğin cevabı bu akşam alacaksın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında hedef aldığı Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, bu akşam kendisine yanıt vereceğini açıkladı.

Davutoğlu: Bekle Erdoğan, bekle, hakettiğin cevabı bu akşam alacaksın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP Grup Toplantısı’nda kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu akşam yanıt vereceğini duyurdu.

Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bekle Erdoğan, bekle! Hakettiğin cevabı bu akşam alacaksın.” ifadesini kullandı.

Erdoğan şunları kaydetmişti:

"Bizden üniversite (Şehir Üniversitesi’ni kastediyor) istediler. Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Biz bu tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bila bedel vakfına mülk edindi. Türkiye’de bunun başka örneği yok. Bila bedel mülk edinme hakkı bizim vakıf yasalarına göre yok ama bunlar yaptı. Bunu milletimize anlat bakalım. Nasıl izah edeceksiniz!

Devlet bey (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kastediyor) güzel kullanıyor, ‘Serok Ahmet’ diyor. Bu tür işler yapıyor. Ne yaptın? Kurduğumuz üniversiteyle başarı grafiğiniz ne? Yok. Biz de bunların yolsuzlukları sebebiyle üniversiteyi aldık, devletimize mal ettik. Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi’nin mülkü olarak hizmete devam ediyor, verdiğimiz imkanlar da çok daha ileri."

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