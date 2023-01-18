Sinan Ateş için mevlit okutmak isteyen vatandaşa müftülükten ret

Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş için Manisa'da Ali Uymaz isimli vatandaş camide mevlit okutmak istedi. Müftülük, konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğü için izin vermedi.

Sinan Ateş için mevlit okutmak isteyen vatandaşa müftülükten ret

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da silahlı saldırıyla öldürülmesinin ardından yaşananlar tartışılmaya devam ediliyor.

Soruşturmada, MHP’li siyasetçilerin adlarının geçmesinin ardından soruşturmaya, MHP’ye yakınlığıyla bilinen yeni bir savcının görevlendirilmesi, tartışmaları alevlendirdi.

Sinan Ateş davasına atanan savcının Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı ile fotoğrafı ortaya çıktıSinan Ateş davasına atanan savcının Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı ile fotoğrafı ortaya çıktıGüncel
Sinan Ateş cinayetinde yeni MHP ayrıntısı: Özel Kalem Müdürü çıktı!Sinan Ateş cinayetinde yeni MHP ayrıntısı: Özel Kalem Müdürü çıktı!Siyaset

MEVLİT OKUTULMASINA İZİN VERİLMEDİ

Sinan Ateş’in ölümünün ardından ailesinin yaşadığı Bursa’da bir mevlit okutulmuş ve çok sayıda kişi mevlide katılmıştı.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde Sinan Ateş için ülkücüler mevlit okuturken, Manisa Turgutlu’da bu talep reddedildi.

Yeniçağ’da yer alan habere göre; Sinan Ateş 'in ardından Manisa Turgutlu Hal camisinde mevlit okutmak isteyen Ali Uymaz'ın isteğini müftülük reddetti.

“ADLİ VE İDARİ SORUŞTUMA AŞAMASINDA BULUNMASI…”

Müftülükten Turgutlu Kaymakamlığı’na gönderilen yazıda, "Olayın adli ve idari soruşturma aşamasında bulunması, merhumun ilçemizde kan bağı bulunan bir akrabasının olmaması dolayısıyla halihazır süreçte ilçemizde müftülüğümüz bünyesinde herhangi bir camide program yapılması tarafımızca uygun bulunmamıştır" ifadeleri yer aldı.

Turgutlu İlçe Müftülüğü, Yeniçağ’ın konuyla ilgili sorularına ise yanıt vermedi.

Etiketler
Sinan Ateş Ülkü Ocakları MHP
Patrik Bartholomeos'un acı kaybı Güncel 18 Ocak 2023 19:09
HDP'nin 'Hrant Dink cinayetinin' araştırılmasına yönelik verdiği önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi Güncel 18 Ocak 2023 18:49
Tarım Bakanlığı'nın kamu spotunda AKP reklamına atıf yapıldı Güncel 18 Ocak 2023 18:21
Sinan Ateş cinayetinde yeni MHP ayrıntısı Siyaset 18 Ocak 2023 18:16
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı
Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak! Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak!
PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun' PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun'
Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp! AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp!