Sinan Ateş davasına atanan savcının Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı ile fotoğrafı ortaya çıktı

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

İKİNCİ SAVCI ATANDI

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada ikinci bir savcı görevlendirirken, dosya milliyetçi kesime yakınlığıyla bilinen Başsavcıvekili Durdu Özer’in koordinatörlüğüne verildi.

BAHÇELİ'NİN DANIŞMANI İLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Davanın yeni savcısı Özer’in MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Yıldızlar'ın sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf şöyle: