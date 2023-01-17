Sinan Ateş davasına atanan savcının Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı ile fotoğrafı ortaya çıktı
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada görevlendirilen savcı Durdu Özer’in MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.
İKİNCİ SAVCI ATANDI
Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada ikinci bir savcı görevlendirirken, dosya milliyetçi kesime yakınlığıyla bilinen Başsavcıvekili Durdu Özer’in koordinatörlüğüne verildi.
BAHÇELİ'NİN DANIŞMANI İLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Davanın yeni savcısı Özer’in MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
Yıldızlar'ın sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf şöyle:
Kılıçdaroğlu AB ülkeleri büyükelçileriyle buluştu Güncel 17 Ocak 2023 21:47
MSB duyurdu: İki Jandarma uzman çavuşu şehit oldu Güncel 17 Ocak 2023 21:25
Çavuşoğlu'nun ABD programı belli oldu Güncel 17 Ocak 2023 20:55