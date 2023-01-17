MSB duyurdu: İki Jandarma uzman çavuşu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk ve Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu’nun şehit olduklarını açıkladı.

MSB’nin sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk ve Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu’nun bugün şehit olduklarını duyurdu.