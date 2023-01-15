'Sinan Ateş cinayetinin MHP’de yarattığı travmanın kalıcı hasarları oldu'

'Ankara kulislerini iyi koklamasıyla' tanınan gazeteci Sedat Bozkurt, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesi sonrası yaşananları değerlendirdi.

'Cinayetin MHP'de yarattığı travmanın kalıcı hasarlarının da olduğunu' belirten Kısa Dalga yazarı, "Bahçeli’nin başsağlığı dilemediği, aramadığı Ateş’in eşini Erdoğan aradı. Bu, iktidarın kendi medyasında da çok görünür hale getirilmedi. Bu da normal değil. AKP ile MHP arasında 'şahane' bir birliktelik olduğunun sanılmaması için birkaç noktaya temas etmek lazım. Birlikteliklerinin bir zorunluluk olduğunun altını da çizelim. Her ikisi de varlık yokluk seçimine giriyorlar" diye yazdı.

'SIZAN MİT BİLGİ NOTU'

Bozkurt, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) suikast sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı özel rapora da değindi.

Söz konusu bilgi notunda MHP - Ülkü Ocakları hattında yaşanan sıkıntılı süreçle ilgili bilgilere yer veriliyordu. Ayrıca bazı siyasilerin isimleri anılarak yaşananlardaki rolleri, güvenlik bürokrasisinde çalışan bazı üst düzel bürokratların süreçteki konumları da anlatılıyordu.

"MİT’in görevi, bağlı bulunduğu siyasi makama rutin olarak bilgi notları sunmaktır. Bunlar kısa bilgi ve yorum barındırır. MİT'in bu bilgi notları ya da kendi faaliyetleri için hazırladığı raporlar sızdığı zaman büyük sıkıntı yaratır" diyen Bozkurt, şöyle devam etti:

"Kendi içinde bir çekişme ya da bir 'niyet' ile bilgi, belge sızdırıldığına pek çok olayda tanıklık yaptık. Son olarak T24'ten arkadaşımız Tolga Şardan, Sinan Ateş suikastı ile ilgili MİT’in Cumhurbaşkanına sunduğu bilgi notunun içeriğine de girerek yayınladı. Tolga, ilişkileri bu bilgiye ulaşacak kadar sağlam bir gazetecidir.

Hatırlatmakta yarar var, Erdoğan 'Edirne’deki İmralı’dakine hesap verecek' diye bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın detayına girilmedi. Girilemezdi de. Çünkü bu cümle, Demirtaş ile Öcalan arasında var olduğu düşünülen sıkıntıya ilişkin yapılan bir değerlendirmeyi içeren 'bilgi notuna' dayanılarak kurulmuştu. Bu bilgi notu sızdırılmamış, bizzat Erdoğan tarafından açık edilmişti.

Bu niye sızdırılmadı da MHP ile ilgili olan sızdırıldı? Bu da normal değil. Çünkü eski MİT müsteşarı ile Bahçeli’nin yakın çalışma içinde bulundukları bir sır değil. Bu sızıntıyı en çok anlayıp kavrayacak olanlar onlar."

Kısa Dalga'da yayınlanan yazının tamamı.