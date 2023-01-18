Patrik Bartholomeos'un acı kaybı

İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos'un kız kardeşi Zahoro Anastasioudu hayatını kaybetti. 

Patrik Bartholomeos'un acı kaybı

İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos'un kız kardeşi Zahoro Anastasioudu hayatını kaybetti. 

Patrikhane basın ofisi, bugün Patrik Bartholomeos'un kız kardeşinin Atina'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Patrik Bartholomeos'un kız kardeşi için Patriklik Kilisesi Aya Yorgi Kilisesi'nde bir dua düzenlendi. 

Patrik Bartholomeos'un birkaç gün önce kız kardeşini ziyaret ettiği öğrenildi. 

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