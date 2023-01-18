Başak Demirtaş: Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum
Başak Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Demirtaş, "Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum" dedi.
Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, siyasete gireceğine yönelik iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Demirtaş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Merhabalar, zaman zaman değerli gazeteciler soruyorlar, bir açıklama yapmak isterim. Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum. Ben de HDP’nin, Emek ve Özgürlük İttifakının ve desteklenecek adayın başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
Merhabalar, zaman zaman değerli gazeteciler soruyorlar, bir açıklama yapmak isterim.— Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) January 18, 2023
Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum. Ben de HDP’nin, Emek ve Özgürlük İttifakının ve desteklenecek adayın başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım.
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