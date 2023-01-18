Başak Demirtaş: Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum

Başak Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Demirtaş, "Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum" dedi.

Son Güncelleme:
Başak Demirtaş: Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum

Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, siyasete gireceğine yönelik iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Demirtaş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Merhabalar, zaman zaman değerli gazeteciler soruyorlar, bir açıklama yapmak isterim. Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum. Ben de HDP’nin, Emek ve Özgürlük İttifakının ve desteklenecek adayın başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi. 

Son Güncelleme:
Sinan Ateş için mevlit okutmak isteyen vatandaşa müftülükten ret Güncel 18 Ocak 2023 19:15
CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Haysiyet Duvarı ziyareti Siyaset 18 Ocak 2023 18:53
Sinan Ateş cinayetinde yeni MHP ayrıntısı Siyaset 18 Ocak 2023 18:16
Zeydan Karalar: Biz milletin parasını Suriyelilere, yandaşlara değil, Türk milletine harcadık Siyaset 18 Ocak 2023 18:13
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı
Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak! Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak!
PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun' PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun'
Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp! AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp!