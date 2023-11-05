Dakika bir gol bir: Erdoğan ilk günden Özel'i hedef aldı

CHP'deki 38. Olağan Kurultayı'ndaki seçim sonucu genel başkan seçilen Özgür Özel hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu da hedef alarak, "Al birini vur birine" dedi.

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Dakika bir gol bir: Erdoğan ilk günden Özel'i hedef aldı

Türkiye gündemi dün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda yoğunlaştı.

CHP'de yeni genel başkanın seçildiği kurultayda 81 ilden bin 367 delege oy kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 812 oy alan Özel, CHP'nin 8. yeni genel başkanı oldu.

Seçim sonucuyla birlikte CHP'deki 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu liderliği sona erdi.

CHP'deki bu değişime ne diyeceği merak edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuya ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Bay bay Kemal kime 'bay bay' dedi? Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a, Kavala'ya 'bay bay' dedi. Kazanan zat da Demirtaş ve Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı yok. Terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin."

Kaynak: Gerçek Gündem

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