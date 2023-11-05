Gündemde Barış Yarkadaş'ın sözleri var: Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği CHP'deki 38. Olağan Kurultayı, dün başladı.

81 ilden bin 367 delegenin oy kullandığı bir genel başkanlık seçimi yaşanan CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarıştı.

Seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 812 oy alan Özel, CHP'nin 8. yeni genel başkanı oldu.

Özel'in seçilmesiyle, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen, TV100 programcısı gazeteci Barış Yarkadaş'ın sözleri gündeme geldi.

Yarkadaş, “Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım” demişti.

Sosyal medya platformu X'te(eski Twitter) trend topic(gündemdeki konu) olan Barış Yarkadaş hakkında binlerce tweet atıldı.

KURULTAY BİTİMİ ÖVGÜ

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, kurultaydaki seçimin bitişinin ardından 13 yıllık genel başkanlığı sona eren Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Barış Yarkadaş Kılıçdaroğlu için şunları söyledi:

"Sayın genel başkan; Türkiye’nin demokratikleşmesi için canla başla mücadele verdiniz. Geride kalan yıllar içinde biz seçmenleri utandıracak hiçbir şey yapmadınız. Sizi Türk siyasetinde hep güzel hatırlayacak ve öyle anlatacağız. Türkiye ve CHP için verdiğiniz mücadele tarihin onurlu sayfalarında hak ettiği şekilde yer alacak."

Sayın genel başkan;



Türkiye’nin demokratikleşmesi için canla başla mücadele verdiniz.



Geride kalan yıllar içinde biz seçmenleri utandıracak hiçbir şey yapmadınız.



Sizi Türk siyasetinde hep güzel hatırlayacak ve öyle anlatacağız.



Türkiye ve CHP için verdiğiniz mücadele… https://t.co/h1jlwoBrCd — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) November 5, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem