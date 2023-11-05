AKP'de MKYK'ya giremeyen Şamil Tayyar'dan CHP'de 'değişim' yorumu: AKP'de kifayetsiz muhterislerin işi biraz daha zorlaştı

Şamil Tayyar, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'i tebrik ederek, AKP'yi bu değişim üzerinden hedef aldı. Tayyar, "Kifayetsiz muhterislerin işi biraz daha zorlaştı" dedi.

AKP'de MKYK'ya giremeyen Şamil Tayyar'dan CHP'de 'değişim' yorumu: AKP'de kifayetsiz muhterislerin işi biraz daha zorlaştı

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda ilk gün sona erdi.

Dün başlayan kurultayda, genel başkan seçimi oldu. Seçimde 81 ilden bin 367 delege oy kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 812 oy alan Özel, CHP'nin 8. yeni genel başkanı oldu.

AKP'de MKYK'ye giremeyen Şamil Tayyar, CHP'de yaşanan bu değişime dikkat çekti.

Tayyar, AKP'deki bir grubu da hedef alarak Özel'i tebrik etti.

Şamil Tayyar, şunları söyledi:

"CHP delegesi, kurultayda toplumsal değişim talebini olumlu sonuçlandırdı. 13 kez seçim kaybetmesine rağmen koltuğunda ısrar eden Kılıçdaroğlu’nu değiştirdi. Öncelikle bir vatandaş olarak delegeleri kutluyorum.

'BU DEĞİŞİM GENEL SİYASETİ DE ETKİLEYECEK'

Özel ve ekibi, bu güçlü desteği CHP ve Türkiye adına büyük bir sinerjiye dönüştürebilir mi göreceğiz ama partideki motivasyonun arttığı ortada. Bu değişim genel siyaseti de etkileyecek, yeni siyasi işbirliklerini tetikleyecektir.

'İŞİ BİRAZ DAHA ZORLAŞTI'

Ayrıca, AKP’de ‘muhalefet dağıldı, İstanbul/Ankara başta olmak üzere her yerde kesin kazanırız’ diyerek partiyi arkadaş kulübüne çevirmek isteyen kifayetsiz muhterislerin işi biraz daha zorlaştı. Özetle… Aslolan milletin iradesidir. Vefa şahıslara değil ilkeleredir."

NE DEMİŞTİ?

Şamil Tayyar, AKP'de MKYK'ya giremeyince, partisinin durumuna yakınarak, "Üzgünüm, bir ekip, cehenneme giden yolu iyi niyet taşlarıyla döşüyor. Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AKP'yi için için çürütüyor” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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