CHP'deki değişime gelen yorumlar: Muhalefet liderleri Özgür Özel için ne dedi?

38. Olağan Genel Kurultay'da yapılan seçim sonucu CHP'deki Genel Başkan değişti. Yeni genel başkan Özgür Özel oldu. Siyasi parti liderleri, CHP'deki değişim için açıklamalarda bulundu.

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CHP'deki değişime gelen yorumlar: Muhalefet liderleri Özgür Özel için ne dedi?

Siyaset ve Türkiye gündemi dün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na kitlendi.

CHP'de yeni genel başkanın seçildiği kurultayda 81 ilden bin 367 delege oy kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 812 oy alan Özel, CHP'nin 8. yeni genel başkanı oldu.

Muhalefet cephesinden, CHP'deki bu değişim hakkında açıklamalar geldi.

ALİ BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şunları söyledi.

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. kurultayında genel başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum. CHP’ye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. kurultayında genel başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum.

CHP’ye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

CEMAL ENGİNYURT

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Özel'i tebrik ederek şu yorumda bulundu.

"CHP Genel Başkanılığına seçilen Sayın Özgür Özel'i ve CHP'lileri kutluyorum. Demokrasiye örnek bir kurultay ve saygın bir seçim gerçekleştirdiler. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, yeni yaşamında sağlık ve esenlikler diliyorum. Kazanan Türkiye olsun. Şimdi muhalefet zamanı."

ÜMİT ÖZDAĞ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, herhangi bir tebrik mesajı yayınlamazken, iki aday için şunları söyledi:

"13 milyon sığınmacı ve kaçağa karşı görüş açıkladıkları için tutuklu olan vatansever gençleri anmayan 2 siyasetçi, Atatürk düşmanı, Cumhuriyeti düşmanı Selahattin Demirtaş’ı anmak konusunda yarışıyorlar. Türk halkından kopuk, bölücülerin, saray artıklarının, siyaset tüccarlarının ve 5’li çeteden fonlanan yapıların oluşturduğu muhalefet değişmeden iktidar değişmeyecek. AKP iktidarını değiştirmek için önce MUHALEFETİ değiştirmek gereken bir yerel seçimlere doğru gidiyoruz."

DİĞER LİDERLER

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve TİP Genel Başkanı'ndan yeni genel başkan Özel için bir tebrik mesajı gelmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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