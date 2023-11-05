Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Keşke Cumhurbaşkanı olamasanız bile en azından rezil olmasaydınız

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) dün 38. Olağan Kurultayı heyecanı başladı.

Yeni genel başkanın seçildiği kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarıştı.

Kurultayda 81 ilden bin 367 delege yeni genel başkanı seçti. İkinci tura kalan seçimde 812 oy alan Özel, CHP'nin 8. yeni genel başkanı oldu.

13 yıl aradan sonra CHP Genel Başkanlığı'ndaki görevi sona eren Kılıçdaroğlu'nu eleştiren gazeteci Fatih Altaylı, kaybettiği seçimlere ve kurultayın ikinci tura kalmasına rağmen istifa etmemesine tepki gösterdi.

Altaylı'nın yorumu şöyle:

"Keşke seçim ertesi onurunuzla istifa ederek şerefli bir şekilde gitseydiniz. Keşke dün önünüze gelen ikinci şansı kullanıp ilk turun sonunda yarıştan onurunuzla çekilip alkışlanarak gitseydiniz. Keşke hiç değilse giderayak iyi bir örnek olmayı becerebilseydiniz. Keşke çevrenize kimi kifayetsiz muhteris, kimi ahlaksız ve kimi de aptal bir grup yerine üç beş gerçek vatansever toplamış olsaydınız, keşke Atatürk’ün adını kurultay öncesinde de ansaydınız. Keşke Cumhurbaşkanı olamasanız bile en azından rezil olmasaydınız."

Keşke seçim ertesi onurunuzla istifa ederek şerefli bir şekilde gitseydiniz. Keşke dün önünüze gelen ikinci şansı kullanıp ilk turun sonunda yarıştan onurunuzla çekilip alkışlanarak gitseydiniz. Keşke hiç değilse giderayak iyi bir örnek olmayı becerebilseydiniz. Keşke çevrenize… pic.twitter.com/T1N92TVUnQ — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) November 5, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem