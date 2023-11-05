İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik: Değişim sırası Türkiye'de

Kamuoyunun merakla beklediği CHP’de, dün Olağan Kurultay heyecanı yaşandı.

Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılan kurultayda 81 ilden bin 367 delege yeni genel başkanı seçti.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 812 oy alan Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

Partideki 'Değişim'cilerden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özel'i zaferinden dolayı kutladı.

Özgür Özel genel başkanlığına adaylığını açıkladığında da onu ilk kutlayan isimlerden biri İmamoğlu olmuştu.

İmamoğlu ayrıca "Değişim sırası Türkiye'de" dedi.

İşte İmamoğlu'nun sözleri:

"Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değişim sırası Türkiye'de."

Kaynak: Gerçek Gündem