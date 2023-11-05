İlk açıklama geldi: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa böyle veda etti

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçildi. Buna göre, Özgür Özel partinin yeni genel başkanı oldu.

Genel başkanlık koltuğunu Özel'e devreden Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden Özel'i kutlayan bir mesaj paylaştı.

Söz konusu paylaşım şu şekilde:

"Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum."