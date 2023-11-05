CHP'de Parti Meclisi seçimi bugün

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla 4 Kasım'da Ankara’da başladı. Kurultay'ın ilk gününde genel başkan seçimi yapıldı. Özgür Özel, 812 oy ile CHP'nin yeni Genel Başkanı seçildi.

CHP’nin iki gün sürecek 38. olağan kurultayı başladı. Kurultayın ilk gününde yapılan genel başkanlık seçimlerinden Özgür Özel galip ayrıldı.

Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 8. Genel Başkanı oldu.

Seçimin ilk turunda Özel 682 oy alarak Kılıçdaroğlu'nu geçerken, Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı. 18 oy geçersiz ve 2 oy ise boş olarak sayıldı. Kılıçdaroğlu, seçimi 2 oy ile kaybetti. CHP tarihinde ilk olan bu durumun ardından; gece saatinde seçimlerin ikinci turu için oy kullanma işlemi başladı.

Saat 2.30'da biten oy verme işleminde 10 dakika sonra Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin yeni Genel Başkanı’nı açıkladı. Özel, 812 oy alarak genel başkan oldu. 536 oy alan Kılıçdaroğlu ise seçim sonucunu beklemeden salondan ayrılarak evine gitti.

PM NASIL SEÇİLECEK?

Bugün ise kurultayda parti meclisi (PM) seçimi yapılacak. 60 üyeli PM’nin 52 üyesi çarşaf liste ile 8 üyesi Bilim Yönetim Kurul Platformu kontenjanından seçilecek.

CHP PM üyeliği için 400’ün üzerinde ismin aday olması bekleniyor.

Genel Başkan seçilen Özgür Özel, yaptığı ilk konuşmada sabah saat 09.30’da PM adaylarını belirlemek için 81 il başkanını toplantıya davet etti.

Öte yandan Özel’in daha önce partiye yönelik özeleştirilerini tekrarlaması ve partinin sağa kayışını kapsamlı bir şekilde eleştirmesi bekleniyor. Partinin özüne dönmesi çağrısında bulunacak Özel’in, adaylığını açıkladığı gün ilan ettiği tutum belgesi ekseninde bir konuşma yapacağı ifade ediliyor.

Özgür Özel'in yeni genel başkanlığı, PM'yi etkileyeceği kadar Merkez Yönetim Kurulu’na da yansıyacak. Aynı zamanda yerel seçimlerde belediye başkan adayları da bu seçime göre şekillenecek.

ÖZEL'İN LİSTESİNDEKİ İSİMLER

Özel, kendisine destek veren ancak CHP'de “yıpranmış” olarak nitelendirildirdiği isimlere PM listesinde yer vermeyeceğini açıklamıştı.

Eski MY üyeleri ve zoom toplantısındaki "değişimciler"den Bülent Tezcan ile Tekin Bingöl ve Seyit Torun da aralarında bulunduğu isimlere PM listesinde yer verilmeyeceği belirtiliyor.

"KADIN KOTASI DEĞİL, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ"

Özel ve destekçileri vekiller, genç ve yeni isimlerden oluşan bir kadro kuracağını açıkladı. Dün yapılan genel başkanlık yarışı sürerken konuşan Özel destekçisi vekiller de "kadın kotası olmayacak, toplumsal cinsiyet eşitliği olacak" dedi.