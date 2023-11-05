Sahte mesaj skandalı: CHP İstanbul İl Başkanı adına İstanbul delegelerine mesaj atıldı
CHP Genel Başkanlık seçimleri ikinci tura kalırken; Özgür Özel'in gerisinde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik adına 'sahte destek' mesajı atıldı.
36. CHP Genel Kurultayı'nda genel başkanlık yarışı ikinci tura kalırken; sahte mesaj skandalı yaşanıyor.
Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldığı seçimlerinin ikinci turunda bir oy fazla alan genel başkanlık ipini göğüsleyecek.
ÖZGÜR ÇELİK ADINA KILIÇDAROĞLU MESAJI
İkinci tur seçimleri devam ederken ise CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik adına İstanbul delegelerine sahte bir mesaj atıldı.
Mesajda Kılıçdaroğlu'na destek talep edildi.
Mesaj şöyle:
ÖZGÜR ÇELİK: 'ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDAYIZ'
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise delegelere attığı 'gerçek' mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Değişim irademizin sonuna kadar arkasındayız. Adıma atılan mesaj sahtedir. Genel başkan adayımız Özgür Özelin sonuna kadar arkasındayız."
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