Erdoğan: 'Son seçimlerde milletvekili sayımızda düşüş yaşadık, herhalde yerel seçimde yaşamayız

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malum, son seçimlerde milletvekili sayımızda bir düşüş yaşadık. Herhalde, yerel seçimlerde aynı düşüşü yaşamayız" açıklamasında bulundu.

Erdoğan: 'Son seçimlerde milletvekili sayımızda düşüş yaşadık, herhalde yerel seçimde yaşamayız

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapacağı toplu açılışlar için memleketi Rize’ye geldi. Güneysu ilçesinde Cumhurbaşkanlığı otobüsünden yurttaşlara seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabi yapacağımız çok şeyler var. Yapmakta olduğumuz çok şeyler var. Hep beraber el ele vereceğiz, eğitimden sağlığa, adalete, ulaşıma, bütün bunlarla birlikte Türkiye'yi çok daha farklı bir yere taşıyacağız.

Yarın toplu açılışları gerçekleştirmek için buradayız. Hem toplu açılışları gerçekleştireceğiz hem de Rize'deki kentsel dönüşümü yerinde göreyim istedim.

"HERHALDE YEREL SEÇİMLERDE AYNI DÜŞÜŞÜ YAŞAMAYIZ"

5-6 ay sonra, malum yerel seçimler var, belediye seçimleri var. Yerel seçimlerde de başta Rize merkez olmak üzere ev ev dolaşarak ilçelerimizi de partimize kazandırmanızı istiyorum. Malum, son seçimlerde milletvekili sayımızda bir düşüş yaşadık. Herhalde, yerel seçimlerde aynı düşüşü yaşamayız. Bunun için çok farklı bir gayret gerekecek. Bu gayretlerle birlikte Rize ve ilçelerinde çok güçlü bir ses çıkaralım istiyorum."

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