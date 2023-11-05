Meral Akşener'den 'sırtımda hançer vardı' sözlerine cevap: Hürüz, haklıyız, hakkın yanında duruyoruz!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda söz alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sırtımda hançer vardı" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlere yanıt veren Akşener, "Hürüz, haklıyız, hakkın yanında duruyoruz!" cevabını verdi.

Meral Akşener'den 'sırtımda hançer vardı' sözlerine cevap: Hürüz, haklıyız, hakkın yanında duruyoruz!

Türkiye siyasetinin önemli yapılarından ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) dün 38. Olağan Kurultayı heyecanı başladı.

Kurultayda 81 ilden bin 367 delege yeni genel başkanı seçti. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 812 oy alan Özel, CHP'nin 8. yeni genel başkanı oldu.

Kurultayda söz alan Kılıçdaroğlu, partisindeki 'Değişimciler'i ve eski Millet İttifakı ortaklarını kastederek, gazetelerde ve sosyal medyada manşet olan sözler sarf etti.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Yükümüz ağırdı. Üstelik hançerle birlikte yükümüz ağır. Ama beni üzen sırtımızdaki yük değildi arkadaşlar. Sırtımızdaki hançerlerdi… Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler, uzun süredir değişmeyenlerdir. Ama seçiminden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu."

AKŞENER'DEN CEVAP

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, X(eski Twitter) hesabından bu sözlere yanıt verdi.

Akşener şunları söyledi:

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 seçimlerine giderken Cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nda uzlaşan Millet İttifakı'nda, Akşener bu karara karşı çıkmış ve ilk başta ittifaktan ayrılmış, sonra geri katılmıştı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki yenilginin ardından geçtiğimiz aylarda kurultaya giden İYİ Parti'de Meral Akşener, kürsüde yaptığı konuşmada, "CHP'den seçime girmek için istediğim 15 vekil hayatımın en büyük pişmanlığıdır" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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