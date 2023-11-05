Özgür Özel, Bülent Ecevit'i mezarı başında andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit’i ölüm yıl dönümünde kabrini ziyaret etti. Özel, "Atatürk'ün partisini iktidar yapma noktasında Bülent Eceviti' örnek alan yürüyüşümüz dün genel başkanlık seçiminde delegelerimizin takdiriyle sonuçlandı." dedi.

Özel anma ziyaretinde şöyle konuştu:

"CHP'nin 3.Genel Başkanı başbakanımız Bülent Ecevit. Bugün cumhuriyetin 1.yüzyılının üçüncü genel başkanı olarak 1972 yılında CHP'yi dünyada esen sol rüzgarlar güçlenen işçi hareketinin Türkiye'de yaptığı siyasi kümelenmeyi en doru şekilde tahlil edip okuyarak CHP için yeni bir vizyon ortaya koyan 1970lerde yapılan 2si yerel 2si genel seçimden partimizi birinci parti olarak çıkarma başarısını gösteren, çok partili dönemde şüphesiz CHP'nin en büyük başarılarına imza atan üstlendiği başbakanlık görevi sırasında Kıbrıs'taki mezalime son veren, Kıbrıs'a yapılan askeri harekata barış harekatı adını veren, Biz sadece Türklere değil Rumlara da barış getirmeye gidiyoruz diyen ve o karardan sonra hem oradaki Türklerin katledilmesini durduran, bağımsız bir KKTC kurulmasının yolunu açan, bütün bu yaşanılanlara rağmen Rum halkıyla ve Yunanistan'la ilişkiler noktasında son derece diplomatik bir çerçeveyi yeniden sağlayabilmiş muhteşem bir devlet adamının huzurundayız. Dün kurultayımızı gerçekleştirdik ve kurultayımızda 44. yılın sonunda Bülent Ecevit ve arkadaşlarının yaptığı gibi kadrolarından güç alan kadrolarına güç veren, örgütten güç alan ve örgütüne güç veren Atatürk'ün partisini iktidar yapma noktasında Bülent Eceviti' örnek alan yürüyüşümüz dün genel başkanlık seçiminde delegelerimizin takdiriyle sonuçlandı. Biz burada 81 il başkanımızla birlikte genel başkanımızın ve başbakanımızın huzurundayız. Ona ve partimize layık olmaya çalışacağız. Onun genel başkanlığı devraldığı Lozan kumandanı darp cephesi komutanı İsmet Paşayı, İsmet Paşanın ölümünden sonra yerine geldiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, hem Kurtuluş Savaşına hem de Türkiye Cumhuriyetine katkı yapan tüm devlet adamlarını, tüm genel başkanlarımızı minnetle anıyoruz. Bugün burada sayın genel başkanımızın huzurunda saygıyla bulunuyoruz. Ona layık olmaya çalışacağız"

Kaynak: ANKA