Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde de varlar | "Menzilciler 'Ali Yerlikaya bizim isteğimizi geri çevirmez’ diyorlar"

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından hızla büyüyen Menzil tarikatı, bürokrasideki ve ticaretteki varlığını arttırıyor. Son dönemde “gavs” olarak adlandırılan tarikat liderinin ölümünün ardından başlayan güç mücadelesiyle gündeme gelen Menzil; emniyet, ordu başta olmak üzere birçok kamu kurumunda örgütlenmiş durumda.

Gazeteci İsmail Arı, Tekin Yayınevi’nden çıkan ikinci kitabı “Menzil’in Kasası” ile tarikatın büyüdüğü süreci, örgütlenmesi ve içeride yaşanılan güç kavgalarını anlatıyor. Arı, BirGün Gazetesi’nden Sercan Meriç’e kitabını ve Menzil tarikatını anlattı.

“FETHULLAHÇILARLA BENZER BİR YÜRÜYÜŞE TANIĞIZ”

Röportajda, devlet içindeki örgütlenmede narkotik şubede de önemli bir etkilerinin olduğu kaydedildi. Arı, tarikatın devlet içindeki varlığını şöyle anlattı:

“Özellikle son yıllarda TSK’da güçlendikleri ortaya çıktı. Jandarma içinde de güçlendikleri ifade ediliyor. Emniyet içinde de birçok polis memurunun olduğu belirtiliyor. Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın ve Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cemaat mensubu olduğu biliniyor. Üniversitelerde hızla örgütlenmeye başladıkları ifade ediliyor. Fethullahçılarla benzer bir yürüyüşe tanığız.”

“CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA EKİBİNDEKİ CEMAAT MENSUPLARI…”

Gazeteci Arı, Menzil tarikatı içindeki kaynağından edindiği bilgileri şöyle aktardı:

“Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Fethullahçılar tarafından benzer şekilde gerçekleştirilen bir saldırının, benzer bir bağlılık ve itaat kültürüne sahip olan Menzil cemaatinde de gerçekleşebileceği belirtiliyor. Menzil mensubu kaynağım, Cumhurbaşkanlığı koruma ekibindeki cemaat mensuplarının, cemaat şeyhlerinin talimatlarına sorgusuz sualsiz uymaya eğilimli olduklarını ifade ediyor ve bu durumun ciddi bir tehlike oluşturabileceğini söylüyor. Ancak, bu konuda daha fazla detay vermemesi ve konunun hassasiyeti nedeniyle bu bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasının riskli olabileceğini belirtiyor.

“MENZİLCİLER ‘ALİ YERLİKAYA BİZİM İSTEĞİMİZİ GERİ ÇEVİRMEZ’ DİYORLAR”

“AKP’li İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Menzil’e yakın bir isim mi?” sorusunda İsmail Arı şu yanıtı verdi:

“Menzil, bürokratları şu şekilde ayırıyor: bir tarafta sofi olanlar, diğer tarafta ise tarikatın isteğini kırmayanlar. Bizim kaynaklarımıza göre, Ali Yerlikaya Menzil’i kırmayan bir isim. ‘Ali Yerlikaya bizim isteğimizi geri çevirmez’ diyorlar.”

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