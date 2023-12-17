Kamu binaları menzilci şirkete emanet! Komutanlık binalarını inşa etmişler

Hükümete yakınlığıyla bilinen Türkiye'nin en büyük tarikatlarından Menzil hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Merkezi ve en büyük yapılanması Adıyaman'da olan cemaatin Kahta ilçesi Menzil köyündeki Dehlevi A.Ş. yaptığı inşaatlarla kamuoyunun tepkisini çekti.

Birgün'den İsmail Arı'nın aktardığına göre, cemaate bağlı şirketin çok sayıda kamu binası inşaat ettiği ortaya çıtkı.

Her ne kadar şirketin internet sitesinde, “Üretim, inşaat, hizmet, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde kuruluşumuzdan itibaren Adıyaman ili Kahta ilçesi Menzil Köyünde hizmet vermekteyiz” denilse de bulunduğu bölge dışında da inşaat işlerine giriştiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA BİNA İNŞA ETMİŞLER

Menzil’in milyonlarca lirayı yönettiği Dehlevi A.Ş. bünyesinde hazır beton üretim tesisi, kum ocağı, güneş enerjisi santralları, beton elemanları üretim tesisi, benzinlikler ile restoran ve kafeler bulunuyor. Ayrıca Edep İnşaat ile Dehlevi Hafriyat isimli şirketler de Dehlevi A.Ş.’ye bağlı. Bu iki şirketle de çok sayıda bina inşa ediliyor.

Haberde şirketin inşaat faliyetleriyle ilgili şunlar yer aldı:

“2010 yılında hizmet vermeye başlayan Edep İnşaat Yurtiçinde irili ufaklı birçok projeye imza atmıştır. 2012 yılında hırdavat bölümünü kurarak hastane, belediye binaları, park bahçe kurulumları ile yelpazesini genişletmiştir. 2012 yılında Kastamonu bölge komutanlığı, 2014 yılında Van Erciş jandarma komutanlığı ihalelerini alarak başarı ile tamamlamıştır. Mimarlık ve müteahhitlik hizmetlerini tecrübeli ekibiyle sürdürmekte, güvenilir yaşam alanları oluşturmaya devam etmektedir.”

Tarikata bağlı olarak Dehlevi Turizm ve Dehlevi Yayınları adı altında iki yeni şirket kurulduğu da bildirildi. Dehlevi Yayınları Şirketi’nin 9 Kasım tarihinde 1 milyon TL sermayeyle kurulduğu açıklanırken Dehlevi Turizm’in ise 14 Eylül tarihinde kurulduğu bildirildi. İki şirkete de Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni’nin ailesinin sahip olduğu açıklandı.