Kocaeli’de yangın paniği! Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü. 3’üncü katta mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli’de yangın paniği! Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Yangın, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylan Sokak’taki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin katta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yükselen duman binanın içine doldu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri zemin kattan içeriye girerek, yangını söndürdü. Binaya dolan duman sebebiyle 3’üncü katta mahsur kalan bir kadın, teleskobik merdiven vasıtasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı bölgede bulunduğu bildirildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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