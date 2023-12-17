72 ilde 'Mercek-8' operasyonu: Bin 335 silah ele geçirildi

Bakan erlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik yürütülen "Mercek-8" operasyonunda bin 335 silah ele geçirildiğini açıkladı.

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72 ilde 'Mercek-8' operasyonu: Bin 335 silah ele geçirildi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni operasyon hakkında bilgi verdi.

Mercek-8 adı verilen operasyonda bin 335 silah ele geçirildiği açıklandı.

Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde yürütülen operasyonda, 964 ruhsatsız tabanca, 89 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 30 uzun namlulu tüfek ile 252 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere bin 335 silahın ele geçirildiğini bildirerek bin 558 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Ali Yerlikaya düzenlenen operasyon için şunları söyledi:

"İstanbul'da 179 tabanca bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 225 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 58 tabanca bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 62 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana'da 49 tabanca ele geçirildi. 75 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir'de 48 tabanca ele geçirildi. 92 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 40 tabanca ele geçirildi. 60 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

Kaynak: Gerçek Gündem

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