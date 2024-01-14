Özgür Özel ve CHP'li Nazlıaka, Zübeyde Hanım'ı andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zübeyde Hanım’ın 101’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşımda bulundu.

Özel, "Kurucumuz ve 1'inci Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi #ZübeydeHanım'ı vefatının 101'inci yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kurucumuz ve 1'inci Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi #ZübeydeHanım'ı vefatının 101'inci yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/nV3XqXVCBO — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 14, 2024

AYLİN NAZLIAKA: LİDER YETİŞTİREN ÖNCÜ KADIN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Zübeyde Hanım’ın 101’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla “Zübeyde Hanım, bizler için sadece ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi değildir. O; tam bağımsız, demokratik, laik ve özgür Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve dünya tarihine geçen bir lider yetiştiren öncü kadındır. Dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran, bir ulusun kaderini değiştiren lideri yetiştiren Zübeyde Hanım’ın güçlü karakteri her daim önümüzü aydınlatıyor. O’nun yolundan giderek, çağdaş, demokratik, bağımsız, laik, özgür ve eşit Türkiye Cumhuriyeti için yılmadan mücadeleye devam ediyoruz. Anısı mücadelemizde yaşayacak” dedi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Bakan ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın 101’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklana yaptı. Nazlıaka’nın açıklaması şöyle:

“Zübeyde Hanım, bizler için sadece ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi değildir. O; tam bağımsız, demokratik, laik ve özgür Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve dünya tarihine geçen bir lider yetiştiren öncü kadındır. Hayatı mücadeleyle geçen Zübeyde Hanım, 66 yaşında tedavi gördüğü İzmir’de, 101 yıl önce bugün yaşamını yitirdi. Fakat O, hiçbir zaman ölmedi. O’nun anısı ve mücadelesi bizlerle yaşıyor. Ölüm yıl dönümünde O’nu sevgiyle ve minnetle anıyorum. Zübeyde Hanım, 66 yıllık ömrüne kederi, mücadeleyi, cephelerde savaşan oğlu için kaygıyı, eş ve dört evlat acısını sığdırdı. Oğluna hasretle geçen yaşamında, felç oldu, ağlamaktan kısmen görme yetisini yitirdi. Yaşadığı tüm acılara karşın oğlunun tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti hedefinin hep en büyük destekçi oldu. Başı dimdik oğlunun arkasında durdu. Acıdan değil, mücadeleden beslendi. O dönemde, kadınların okula gitmesi yaygın olmamasına rağmen okuma yazma öğrendi. Dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran, bir ulusun kaderini değiştiren lideri yetiştiren Zübeyde Hanım’ın güçlü karakteri her daim önümüzü aydınlatıyor. O’nun yolundan giderek, çağdaş, demokratik, bağımsız, laik, özgür ve eşit Türkiye Cumhuriyeti için yılmadan mücadeleye devam ediyoruz. Anısı mücadelemizde yaşayacak.”

Kaynak: ANKA