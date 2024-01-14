Hükümete yakın yazardan savaş çığırtkanlığı: İsrail'le savaşmamak için hiçbir gerekçemiz yok, bu savaş yaklaşıyor ve olmak zorunda

İsrail’in Hamas’ın saldırısı sonrası Gazze’yi yok etmeye yönelik başladığı operasyonlarda ölen Filistinli sayısı 23 bini aştı. 7 Ekim’den bu yana süren çatışmalarda yapılan ateşkes çağrıları ise karşılıksız kaldı.

Filistin’e açık desteğini sunan Türkiye’de, İsrail’e yönelik ticaretin devam etmesine yönelik tartışmalar ise devam ediyor. AKP’ye yakın isimlerin ya hiç yorum yapmadığı ya da “sözleşmeler önceden yapıldı” savunmasını dillendirdiği ticaret kapsamında yiyecek giyecekten, akaryakıt ve çelik ürünlerine kadar birçok kalemde Türkiye’den İsrail’e yapılan sevkiyatlar devam ediyor.

YENİ ŞAFAK YAZARINDAN SAVAŞ ÇAĞRISI: İSRAİL İLE NİÇİN SAVAŞMADIĞIMIZIN CEVABINI VAR MI?

Türkiye bir yandan son dönemde artarda gelen şehit haberleriyle sarsıldı.

Hükümete yakın Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, bugünkü yazısında terör örgütü PKK’nın arkasında İsrail’in olduğunu ileri sürdü ve “80 yıldır Müslüman, 40 yıldır Türk kanı akıtan İsrail ile niçin savaşmadığımızın cevabını samimiyetle verebileceğimiz bir düzlemimiz var mı, bir mazeret kaldı mı elimizde, onu söyleyin bana” ifadelerini kullandı.

Kılıçarslan “Katil aynı, intikam belli” başlıklı yazısında, şu görüşlerini dillendirdi:

“Doğru okudunuz evet. İsrail, tam 40 yıldır Türk kanı akıtıyor. Tam 40 yıldır, emperyalizmin mayın eşekliğini yapan PKK üzerinden askerlerimizi katlediyor.

Hiç numara yapmadan söyleyeyim. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 askerimizi şehit eden örgüt ‘Kürtlerin hakkını savunan bir organizasyon’ değil, Müslüman Kürt çocuklarını İsrail’in köpeği haline getiren bir Mossad organizasyonudur. Bu böyle olmasaydı, yani PKK isimli mayın eşekleri topluluğu İsrail’in köpeği değil de gerçekten Kürtlerin haklarını savunan bir organizasyon olsaydı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir şey için olmasa bile ‘memleketin maslahatı’ için bu organizasyonla barışmanın bir yolunu bulur, bu meseleyi bir şekilde hallederdi.”

Kuzey Irak’ta gerçekleşen terör eylemini değerlendiren Kılıçarslan “İşte dünden beri konuşuluyor. Bu hava şartlarında PKK isimli mayın eşeği topluluğunun o askerlerimizi şehit edecek operasyonel gücü yok. PKK poşisi takmış İsrail askerleri de paralı Amerikan itleri de İsrail’in dünyanın dört bir yanından maaşa bağladığı eli kanlı katiller de yapmış olabilir bu baskını” diye yazdı.

“O SAVAŞ YAKLAŞIYOR VE OLMAK ZORUNDA”

Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan, “savaşın yaklaştığını” ve “olmak zorunda olduğunu” kaydederek, yöntem olarak “Belki topyekûn, belki kısmi, belki vekâletle” seçeneklerini aktardı!

Kılıçarslan, yazısını şöyle noktaladı:

“O soruya o salonda cevap veremedim doğru düzgün. Burada vermiş olayım. Ne ülkemiz yetersiz ne ordumuz güçsüz. İçimizdeki ahmak ve hainleri de belli ki bir hizaya sokamayacağız. İsrail’in ajandasıyla hareket etmeye devam edecekler. Dolayısıyla İsrail ile, bizimle açıktan savaşan İsrail isimli terör organizasyonu ile savaşmamak için hiçbir gerekçemiz yok. 80 yıldır Müslümanları, 40 yıldır Türk insanını katleden bu kötülük organizasyonuyla savaşmıyor oluşumuzun anlamlı hiçbir cevabı kalmadı elimizde. Belki topyekûn, belki kısmi, belki vekâletle… O savaş yaklaşıyor ve olmak zorunda.

“DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ VİCDANLI İNSANLAR SOKAKLARDA ELLERİYLE BOĞMAYA BAŞLAYACAK SİYONİSTLERİ”

Bu aşamada ‘adamlar çok güçlü yaaa’ diyenin de ağzına fırın küreğiyle vurmak gerek. Adamlar çok güçlüyse verelim madem Erzincan altından Hatay ucuna kadar olan topraklarımızı. ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ öyle bir şey değil ulan. Vallahi değil. Ayrıca adamlar güçlü falan da değil. Her geçen gün daha da zayıflıyorlar. Ve böyle giderlerse, bu yaptıklarını yapmaya devam ederlerse dünyanın dört bir yanındaki vicdanlı insanlar sokaklarda elleriyle boğmaya başlayacak Siyonistleri. Kör müsünüz?”