CHP'li Karadeniz, trafik kazası geçirdi
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında yaralandı.
Sinop'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Demirci köyü mevkisinde aynı yönde seyreden minibüsle çarpıştı.
Kazada Karadeniz ile eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, minibüs sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karadeniz ve diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA
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