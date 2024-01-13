İYİ Parti'den ortak bildiri çağrısı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, hayatını kaybeden askerlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Sayın Musavat Dervişoğlu tarafından ortak bir bildiri metni yayımlanması talebimiz TBMM Başkanlığına sunulmuştur" dedi.

İYİ Parti'den ortak bildiri çağrısı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden askerlere ilişkin açıklama yaptı.

ERDOĞAN-AKŞENER GÖRÜŞMESİ

Zorlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı ile yaptığı görüşme hakkında "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve terörle mücadeledeki kararlılığımızı ve hassasiyetlerimizi paylaşmıştır" dedi.

ORTAK BİLDİRİ ÇAĞRISI

Zorlu, partisinin Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından ortak bir bildiri metni yayımlanması talebini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca yine Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kararı doğrultusunda İYİ Parti grubu olarak Anayasa’nın 98’inci TBMM İçtüzüğü’nün 102’nci ve 103’üncü maddeleri gereğince bu konuda bir genel görüşme açılması ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının yaşanan bu süreç ve son durumla ilgili Meclisimizi bilgilendirmesini talep etmiş bulunuyoruz."

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