Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe’de Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.45'te toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, saat 15.45'te Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Gazze'deki ateşkes, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Gazze'ye insani yardımların sürekli ve hızla ulaştırılması ile 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında yürütülen çalışmaların ele alınacağı belirtildi.

Toplantıda ayrıca bugün TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verileri ve istihdam politikalarının ele alınacağı bildirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: DHA

