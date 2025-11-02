Mehmet Uçum, İmralı’yı İşaret Etti: Komisyona ‘Demokrasi Z Raporu’ Çağrısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, TBMM’deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’da Öcalan’ı dinlemesinin beklendiğini belirterek, komisyonun “demokrasiyi güçlendirme raporu” hazırlamadan görevini tamamlamasının büyük bir eksiklik olacağını söyledi

Mehmet Uçum, İmralı'yı İşaret Etti: Komisyona 'Demokrasi Z Raporu' Çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, X hesabında, TBMM'de süreç kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na ilişkin bir değerlendirmeyi paylaştı.

Süreç kapsamında yaşananlara değinen Uçum, "Artık yeni gelişmelerin olacağı bir aşamaya geçtiğimiz anlaşılıyor" dedi.

Terör örgütü PKK lideri Öcalan’ı işaret eden Uçum, "Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulmuş Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dinleme faaliyetini tamamlamadan önce İmralı’da Öcalan’ı dinlemesi de bekleniyor. Dinleme faaliyetini takiben Komisyonun geçiş süreci hukukunun raporunu hazırlayacağı TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından açıklandı" ifadelerini kullandı.

‘KOMİSYON İSMİYLE UYUMLU OLARAK DEMOKRASİNİN...’

"Komisyonun ismiyle uyumlu olarak demokrasinin geliştirip ve güçlendirilmesine ilişkin bir perspektif raporu hazırlaması da genel kamuoyunun beklentileri arasında” diyen Uçum, şöyle devam etti: “Komisyon demokrasi raporunu geçiş süreci hukuku raporundan ayrı yazabilir. Veya geçiş süreci ve demokrasi başlıklı iki bölümden oluşan tek bir rapor da hazırlayabilir. Bunlar tümüyle Komisyonun kendi takdirinde ve kararındadır. Ancak Komisyon, görevini demokrasiyi güçlendirme raporunu hazırlamadan tamamlarsa bu bir eksiklik sayılabilir. Hatta TBMM’deki temsil gücünün yüzde doksanından fazlasına sahip Komisyonun bu imkanı kullanmaması demokrasiyi ilerletmek için ortaklaşma konusunda güçlü bir fırsatın heba edilmesi diye de görülebilir.”

Mehmet Uçum, İmralı’yı İşaret Etti: Komisyona ‘Demokrasi Z Raporu’ Çağrısı - Resim : 1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum

Terörsüz Türkiye sürecinin bir sonuç değil başlangıç olduğuna vurgu yapan Uçum, “Terörsüz Türkiye’ye geçişle birlikte hem Türkiye hem bölge için yeni bir dönem başlayacaktır. Bu dönemin başlamasına TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun geçiş süreci hukuku ve demokrasiyi geliştirme konularında yazacağı raporların ciddi bir katkı yapacağına kuşku yoktur” diye yazdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi mutlaka başlatacağız’ sözlerini hatırlatan Uçum, “Bu inanç ve güvenle başaracağız” dedi.

Uçum ayrıca, DEM Parti İmralı heyeti ile Erdoğan'ın son görüşmesini, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmralı heyetini tekrar kabul ettiği 30 Ekim 2025 tarihleri geçiş sürecini olgunlaştıran ve sona yaklaştıran adımlar oldu" sözleri ile değerlendirerek, şunları kaydetti "İmralı heyetinin kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz' açıklamasının da altını çizmek gerekir."

Uçum yeni aşamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından geldiğini belirtti.

