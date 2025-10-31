Özgür Özel'in ‘Bahis’ İddiası İhbar Kabul Edildi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde 'Kırmızı karta 5,5 milyon liralık bahis oynandığı' yönündeki iddiası üzerine re’sen soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'in ‘Bahis’ İddiası İhbar Kabul Edildi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in dün Esenyurt'taki konuşmasında, "İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında, Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyon liralık kırmızı karta bahis oynamış" şeklindeki açıklamasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianın araştırılması için soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde 'İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış' şeklinde iddialarda bulunması üzerine adı geçen olayı ve yasa dışı bahis oynayan kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam Esenyurt’ta “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde, "571 hakem var Türkiye'de. 23 yıldır sen yönetiyorsun. Bir hakem 14 yaşındaysa sen iktidara geldiğinde, şimdi 37 yaşında artık maç yönetemiyor. Bu sistemin tamamı senin döneminde kurulmuş. 571 hakemin 371'i bahisçi çıkmış, 152'si aktif olarak bahis oynamış. Göztepe'ye bir hakem haksız kırmızı kart gösteriyor aynı gün Kuzey Kıbrıs'ta birisi 5.5 milyonluk kırmızı kart bahsi oynamış" demişti.

Son Güncelleme:
