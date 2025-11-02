Kabine Toplantısı Yarın Beştepe’de… İşte Masadaki Başlıklar
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek. Toplantıda ülke gündeminin kritik başlıkları ele alınacak.
Kabine toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri, “terörsüz Türkiye” sürecindeki son durum olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı heyetinin ziyareti sonrası, “Bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz” açıklamasını yapmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Irak ziyareti sırasında da konunun sınır ötesi boyutu ele alınmıştı. Kabinede sahadan gelen güncel bilgiler, komisyon çalışmaları ışığında değerlendirilecek.
SURİYE VE GAZZE’DEKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK
Toplantıda Suriye’deki son gelişmeler de kapsamlı şekilde masaya yatırılacak. Şam yönetimi ile yapılan temaslar ve SDG’nin açıklamaları ele alınacak. Ayrıca Gazze’de devam eden ateşkes süreci ve kalıcı barış çabaları da Kabinenin gündeminde olacak. İstanbul’da düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Hamaslı yetkililerle yapılan görüşmelerin yansımaları değerlendirilecek.
SUDAN’DAKİ İNSANÎ KRİZ GÜNDEMDE
Sudan’da derinleşen insani kriz, Kabinenin tartışacağı diğer kritik konular arasında bulunuyor. Sivillerin zorla yerinden edilmesi ve çok sayıda silahsız kişinin öldürülmesine ilişkin görüntüler, toplantıda ele alınacak ve konuya yönelik atılacak adımlar masaya
11. YARGI PAKETİ MASADA
Kabine toplantısında ekonomik veriler de değerlendirilecek. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların yanı sıra, Adalet Bakanlığı bünyesinde devam eden 11. Yargı Paketi ile ilgili düzenlemeler de gündeme gelecek.
